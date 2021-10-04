Садовой прокомментировал возможное переименование «Арены Львов» в честь Степана Бандеры
Садовой: «Через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для Львова»
Мэр отметил рост заражений COVID-19 в городе
18:25
Андрей Садовой / Фото: slovoidilo.ua
Городской глава Львова Андрей Садовой прокомментировал слухи о переводе города в красную карантинную зону.
«Мы не избежим красной зоны. Фактически, мы уже плавно в нее входим. И, думаю, через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для Львова.
Ведь есть рост заболеваемости: это касается и положительных ПЦР-тестов и загруженности в наших больницах».
Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября из-за введения Львова в красную зону матч сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины перенесут из Львова в Киев.