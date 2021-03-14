Сагуткин: «Постараемся взять реванш у «Колоса»

Защитник «Мариуполя» Данил Сагуткин прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч с «Колосом».

«Колос» – это хорошая боевая команда. Игроки бьются, бегут. Есть и опытные футболисты. Плюс «Колос» будет играть на своем стадионе, где у них всегда хорошая поддержка. Матч будет непростым».