Остап Маркевич подвел итоги матча «Мариуполь» – «Ворскла»
Сагуткин: «Постараемся взять реванш у «Колоса»
Защитник вспомнил как судья поставил пенальти в концовке первого матча
Данил Сагуткин / Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Мариуполя» Данил Сагуткин прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч с «Колосом».
С «Колосом» будет сложная игра. Мы серьезно готовимся к ней. Помним о матче первого круга (0:1), который получился тяжелым. Будем давать бой. В том матче в наши ворота поставили ошибочный пенальти, из-за которого мы проиграли. Мы провели тогда хороший матч. Игра получилась равной, ничья была бы закономерным исходом. Но на 90-й минуте судья поставил пенальти, и мы проиграли. Постараемся взять реванш.«
«Колос» – это хорошая боевая команда. Игроки бьются, бегут. Есть и опытные футболисты. Плюс «Колос» будет играть на своем стадионе, где у них всегда хорошая поддержка. Матч будет непростым».
Напомним, ранее «Мариуполь» вдевятером проиграл полтавской «Ворскле».
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