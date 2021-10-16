Салах, Мане и Фирмино снова в огне. «Ливерпуль» разнес «Уотфорд»
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Уотфорд».
Болельщики «мерсисайдцев» снова увидели атакующую троицу Салах – Мане – Фирмино в действии. Футболисты не оставили шансов обороне хозяев.
Сенегалец оформил свой сотый гол в АПЛ. Бразилец сделал 3+1 по системе «гол + пас», египтянин – 1+1.
«Ливерпуль» вырвался в лидеры турнирной таблицы. Однако свой матч тура не провел «Челси», отстающий на два очка. «Уотфорд» рискует вплотную приблизиться к зоне вылета.
АПЛ, 8 тур
«Уотфорд» – «Ливерпуль» 0:5
Голы: Мане, 9, Фирмино, 37, 52, Салах, 54, Фирмино, 90+1
«Уотфорд»: Фостер, Фемения (Нгакиа, 56), Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз, Мазина (Клеверли, 46), Сиссоко, Куцка, Деннис (Жоао Педро, 69), Эрнандес, Сарр.
«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Милнер (Уильямс, 83), Хендерсон, Кейта, Фирмино, Салах, Мане.
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