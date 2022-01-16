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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Салах может уйти из «Ливерпуля» по финансовым причинам

Египтянин требует новый контракт с окладом 400 тысяч в неделю
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:51
Салах может уйти из «Ливерпуля» по финансовым причинам
Мохамед Салах / фото - Getty Images

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Британской прессе стали известны требования форварда по новому контракту с «мерсисайдцами». По данным The Mirror, египтянин готов продлить сотрудничество, если клуб будет платить ему 400 000 фунтов в неделю. Это примерно в два раза больше, чем он футболист получает сейчас.

«Ливерпуль» не намерен продлевать контракт с Салахом на условиях, выдвинутых игроком. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Ранее Салах заявлял, что не просит у «Ливерпуля» каких-то безумных вещей по контракту.

Михаил Рыбак
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