Салах может уйти из «Ливерпуля» по финансовым причинам

Египтянин требует новый контракт с окладом 400 тысяч в неделю

Мохамед Салах / фото - Getty Images

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Британской прессе стали известны требования форварда по новому контракту с «мерсисайдцами». По данным The Mirror, египтянин готов продлить сотрудничество, если клуб будет платить ему 400 000 фунтов в неделю. Это примерно в два раза больше, чем он футболист получает сейчас.

«Ливерпуль» не намерен продлевать контракт с Салахом на условиях, выдвинутых игроком. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Ранее Салах заявлял, что не просит у «Ливерпуля» каких-то безумных вещей по контракту.