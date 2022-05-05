Салах: «Нам нужно свести счеты с «Реалом»

В этом году мы увидим повторение киевского финала ЛЧ

Фото: ФК Ливерпуль

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах в своем Twitter прокомментировал соперника, которого «Ливерпуль» получил в финале Лиги чемпионов, а именно – мадридский «Реал».

«Нам нужно свести с ними счеты».

Напомним, в 2018-м году также состоялся финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», тогда игра проходила в Киеве на НСК «Олимпийском», «Реал» победил со счетом 3:1, а «Ливерпуль» остался без Салаха уже в первом тайме после грязного нарушения правил от Серхио Рамоса.

«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ после прохода «Вильярреала», а «Реал» в фантастическом стиле сумел совершить камбэк в игре с «Манчестер Сити».