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Салах: «Нам нужно свести счеты с «Реалом»

В этом году мы увидим повторение киевского финала ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:10
Салах: «Нам нужно свести счеты с «Реалом»
Фото: ФК Ливерпуль

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах в своем Twitter прокомментировал соперника, которого «Ливерпуль» получил в финале Лиги чемпионов, а именно – мадридский «Реал».

«Нам нужно свести с ними счеты».

Напомним, в 2018-м году также состоялся финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», тогда игра проходила в Киеве на НСК «Олимпийском», «Реал» победил со счетом 3:1, а «Ливерпуль» остался без Салаха уже в первом тайме после грязного нарушения правил от Серхио Рамоса.

«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ после прохода «Вильярреала», а «Реал» в фантастическом стиле сумел совершить камбэк в игре с «Манчестер Сити».

Петр Приходько
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Теги

Мохамед Салах Ливерпуль Реал Мадрид (футбол)

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