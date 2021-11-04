Салах не отметился результативным действием за «Ливерпуль» впервые с августа

Мерсисайдцы победили «Атлетико»

Мохаммед Салах / Фото: Getty Images

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Атлетико» (2:0).

Отметим, что в этой встрече результативными действиями не отметился форвард «красных» Мохаммед Салах. Это случилось впервые за 12 матчей – с августа. Последний раз Салах покидал поле без забитого мяча или результативной передачи 21-го августа в матче с «Бернли» (2:0).

Затем египтянин обязательно совершал результативное действие в 11 матчах подряд.

Напомним, в матче с «Ливерпулем» игроки «Атлетико» ни разу не пробили в створ ворот соперника.