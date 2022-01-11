Салах – о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Я не прошу каких-то безумных вещей»

Египтянин хочет остаться в клубе

Мохаммед Салах / фото - Liverpool FC

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах высказался для GQ о ходе переговоров по продлению контракта со «скаузерами»:

«Я хочу остаться в «Ливерпуле», но не все зависит от меня — многое от клуба. Они знают, чего я хочу. Я же не прошу каких-то безумных вещей. Я здесь уже пятый год, мне нравится «Ливерпуль». Я люблю фанатов, фанаты любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Все в их руках».

Египтянин играет за мерсисайдскую команду с 2017-го года, когда он перешел из «Ромы» за 52 миллиона евро.

За четыре с половиной года в команде вингер оформил 204 голевых действия в 229-ти матчах.

Ранее сообщалось, что Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории английского чемпионата.

Напомним, «Ливерпуль» обвинили в мошенничестве из-за слов Клоппа о тестах на COVID-19.