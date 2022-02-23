Салах оформил дубль с пенальти. «Ливерпуль» разнес «Лидс», приблизившись к «Сити» на расстояние одной победы

Судьба титула еще далеко не решена

Фото - Ливерпуль

В перенесенном матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Лидс».

Уже в первом тайме разрыв стал крупным. Салах оформил дубль с пенальти. Отлично подключился защитник Матип.

После перерыва мерсисайдцы несколько сбавили обороты. Но в конце встречи включился Мане, дублем доведя счет до неприличного. Довершил избиение ван Дейк.

«Ливерпуль» приблизился к «Манчестер Сити» в турнирной таблице на расстояние в три очка. «Лидс» все ближе к зоне вылета.

АПЛ, 19 тур

«Ливерпуль» – «Лидс» 6:0

Голы: Салах, 15 (пен.), 35 (пен.), Матип, 30, Мане, 80, 90+1, ван Дейк 90+3

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 68), Фабиньо, Джонс (Милнер, 77), Салах, Мане, Диас (Ориги, 85).

«Лидс»: Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо, Харрисон, Форшоу, Клих (Шеклтон, 46), Рафинья, Родриго (Робертс, 46), Джеймс (Гелхардт, 61).

Фирпо, Эйлинг, Гелхардт