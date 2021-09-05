Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». Космические цифры
Салах подпишет новое соглашение с «Ливерпулем»
Египтянин продолжит карьеру на «Энфилде»
08:19
Мохамед Салах / Фото - TwitterБоссы «Ливерпуля» продолжают вести переговоры с Мохамедом Салахом о заключении нового контракта. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Звездному египтянину предложили соглашение до 2025 года.
Продление контракта с Салахом является приоритетом как для клуба, так и для наставника команды Юргена Клоппа. В «Ливерпуле» уверены, что скоро договорятся с футболистом.
Действующий контракт 29-летнего египтянина рассчитан до июня 2023 года. Сейчас он зарабатывает около 200 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», получая 500 тысяч фунтов в неделю.
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