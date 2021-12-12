Салах забил в 14-м матче подряд и приблизился к историческому рекорду АПЛ

Египтянин – в сумасшедшей форме

Мохаммед Салах / фото - Liverpool FC

В матче 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» минимально переиграл «Астон Виллу» (1:0).

Единственный гол «скаузеров» забил вингер Мохаммед Салах, реализовав пенальти.

Египтянин продлил свою результативную серию в АПЛ до 14-ти матчей. До рекорда английского чемпионата остался один гол.

Рекордсменом является форвард «Лестера» Джейми Варди, который в чемпионском сезоне «лис» в 2015-м году забивал на протяжении 15-ти матчей подряд.

В текущем сезоне Салах провел 22 матча за «Ливерпуль», в которых забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

Напомним, Клопп оценил тренерское мастерство вернувшегося на «Энфилд» Джеррарда.