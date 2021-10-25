Роналду – о 0:5 от «Ливерпуля»: «Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого»
Салах обогнал Дрогба и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди африканцев
На его счету 107 мячей
12:10
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» разнес «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче АПЛ.
Хет-трик в матче оформил нападающий Мохамед Салах. Египтянин забил 107 мячей в чемпионате Англии.
Таким образом, он побил рекорд Дидье Дрогба, забившего 104 мяча в чемпионате Англии. Салах стал лучшим бомбардиром АПЛ в истории среди африканцев, сообщает BBC.
Отметим, что ровно 100 голов забил партнер Салаха Садио Мане. Сенегалец расположился на третьем месте по этому показателю.
«Ливерпуль» нанес МЮ историческое поражение.
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