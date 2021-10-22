Саленко: «Динамо» нечего терять в домашнем матче с «Барселоной»

Олег Саленко / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко высказался о поражении киевлян от «Барселоны» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

Гармаш – это игрок середины поля, который привык вырубать, отрезать, обыграться. Это уже не нападающий. Он его выпустил, чтобы контролировать середину поля. «Динамо» не может забить в Лиге чемпионов, и это начинает напрягать.

Дома с «Барселоной» терять нечего, поэтому нужно играть в другой футбол. Вот и увидим. Надо открываться, надо выходить «выше». Если будем так же играть, будет вязкая игра. Ничья ни ту, ни ту команды не будет устраивать, надо победа.

Турнирная задача – хотя бы за Лигу Европы побороться. Сейчас надо уже открывать забрало – и или выигрываешь ты, или проигрываешь. Пока нет такой мощи у команды, чтобы ожидать, что выиграем у «Баварии» и «Бенфики». Вничью сыграть – да. Сейчас уже проблема у Луческу, как он думает. Если играть в такой же закрытый футбол, то больше ничьи ничего не будет».