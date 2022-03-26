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Саленко: «Санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение»

Экс-нападающий призывает мир помочь против россии снаряжением
Футбол В Украине
22:56
Саленко: «Санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение»
Фото: ФК Динамо

Экс-форвард «Динамо» Олег Саленко заявил, что разорвал любые связи с первой женой, так как она зазомбирована путинской пропагандой:

У меня семейная ситуация, скажем так, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в россии. Там у меня одна семья – первая жена и сын. Первую жену я уже послал куда подальше: она зазомбирована и верит кремлевской пропаганде. Сын от второй жены сейчас на просмотре в Италии.

Недавно испанский журналист спрашивал о чемпионате мира 1994 года, когда я в составе сборной рф взял «Золотую бутсу». Я ему говорю: в той «сборной россии» было пятеро украинцев, два осетина и два белоруса!

Говорю западным репортерам: надо все это останавливать, давите на свою общественность, на свою власть, потому что санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение.

Сергей Ребров призвал закрыть небо над Украиной, иначе города с воздуха будут попросту стирать с земли.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Олег Саленко

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