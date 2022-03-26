Саленко: «Санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение»

Фото: ФК Динамо

Экс-форвард «Динамо» Олег Саленко заявил, что разорвал любые связи с первой женой, так как она зазомбирована путинской пропагандой:



Недавно испанский журналист спрашивал о чемпионате мира 1994 года, когда я в составе сборной рф взял «Золотую бутсу». Я ему говорю: в той «сборной россии» было пятеро украинцев, два осетина и два белоруса!

Говорю западным репортерам: надо все это останавливать, давите на свою общественность, на свою власть, потому что санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение.