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Саленко: «Таких как Малиновский лучше использовать в старте, но у Петракова видите ли свое мнение»

Второй матч подряд хавбек начинает на скамейке запасных
Футбол Чемпионат мира по футболу
5 сентября 15:25
Саленко: «Таких как Малиновский лучше использовать в старте, но у Петракова видите ли свое мнение»
Олег Саленко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины Олег Саленко прокомментировал решения главного тренера национальной команды Александра Петракова по составу в матче с Францией (1:1):

«Результат матча с Францией, конечно, нормальный. Правда, это уже пятая ничья в турнире... С Казахстаном ну никак нельзя было терять очки! Но что поделать?

Ничья с чемпионами мира — это, безусловно, достойно. Понравилась самоотдача ребят. Они бились, выкладывались. Вышли с очень правильным настроем. Чего я не увидел у французов. Какие-то вальяжные, без блеска в глазах... Там и Дешам перед игрой намекнул, что серьезных проблем в поединке с украинцами не возникнет. Ну и что в итоге получилось?

Посмотрим, что будет дальше. Шансов на первое место немного. Еще и за второе надо побороться. Босния не подарок, да и финны крепкие. Ничего еще не ясно.

Не совсем понял, почему Малиновский вчера вышел только на замену. Таких исполнителей, считаю, лучше использовать с первой минуты. Парень на ходу, должен быть в старте. Но у Петракова, видите, свое мнение.

Ярмоленко остается лидером этой сборной. У него непростое время в «Вест Хэме», где он не играет. Поэтому приезжает сюда голодный до футбола. Молодец, не потерял мотивацию».

После пяти матчей украинская команда набрала пять очков, сыграв в каждом своем матче отбора на ЧМ-2022 вничью – это повторение рекорда Уэльса.

Напомним, ранее Петраков заявил, что Руслан Малиновский обижается на него из-за непопадания в стартовый состав.

Источник: Спорт-Экспресс Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Александр Петраков Олег Саленко

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