Саленко: «Таких как Малиновский лучше использовать в старте, но у Петракова видите ли свое мнение»

Олег Саленко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины Олег Саленко прокомментировал решения главного тренера национальной команды Александра Петракова по составу в матче с Францией (1:1):

Ничья с чемпионами мира — это, безусловно, достойно. Понравилась самоотдача ребят. Они бились, выкладывались. Вышли с очень правильным настроем. Чего я не увидел у французов. Какие-то вальяжные, без блеска в глазах... Там и Дешам перед игрой намекнул, что серьезных проблем в поединке с украинцами не возникнет. Ну и что в итоге получилось?

Посмотрим, что будет дальше. Шансов на первое место немного. Еще и за второе надо побороться. Босния не подарок, да и финны крепкие. Ничего еще не ясно.

Не совсем понял, почему Малиновский вчера вышел только на замену. Таких исполнителей, считаю, лучше использовать с первой минуты. Парень на ходу, должен быть в старте. Но у Петракова, видите, свое мнение.

Ярмоленко остается лидером этой сборной. У него непростое время в «Вест Хэме», где он не играет. Поэтому приезжает сюда голодный до футбола. Молодец, не потерял мотивацию».