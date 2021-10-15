Саленко: «В Испании после матчей выпивал по 4-5 кружек пива»

В Европе спокойнее относятся к умеренному употреблению алкоголя

Олег Саленко / фото - dynamo.kiev

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал, что он мог себе позволить, играя в испанском чемпионате.

Сало или мясо?

«Мясо, конечно. В Испании я подсел на мясо с кровью. Это мое любимое блюдо».

Сколько кружек пива максимум выпивали за день?

«После игры можно больше выпить. В Испании я выпивал по 4-5 кружек. Водитель автобуса уже знал и оставлял мне холодные баночки пива. Там это в порядке вещей. Напиток для восстановления».

Если бы вам предложили прожить жизнь с чистого листа, многое изменили бы?

«Не перешел бы из «Валенсии» в «Рейнджерс».

Саленко провел 3 года в первой команде киевлян, после чего переехал в Испанию, где транзитом через «Лонгорьес» попал в «Валенсию».

Напомним, Саленко назвал лучшего нападающего в истории Украины после Шевченко.