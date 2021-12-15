«Салернитану» могут досрочно отправить в Серию Б

Команда и так идет последней в чемпионате

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«Салернитану» могут понизить в классе до конца года.

Клубом владеет семейство Лотито, которое также управляет и «Лацио». «Салернитану» могли не пустить в Серию А еще летом, но адвокатам Лотито удалось продавить отсрочку этого решения до конца года.

По итальянским правилам, один владелец не может руководить двумя клубами в одной лиге.

В итоге, сейчас этот вопрос вновь поднялся, а покупателей на клуб все еще нет. У команды есть 15 дней, чтобы сменить владельца, сообщает Gazzetta.it.

Отметим, что «Салернитана» и так идет последней в Серии А, набрав лишь 8 очков.