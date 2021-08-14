Салфетку, которой Месси вытирал слезы, продадут на аукционе за 1 млн долларов

Плач аргентинца стоит больших денег

Лионель Месси / фото - Evening Standart

На прощальной пресс-конференции Лионеля Месси в «Барселоне» игрок не смог сдержать эмоции и расплакался перед журналистами.

Салфетка со слезами аргентинца, которую ему протянула его жена Антонелла Рокуццо, была обнаружена на торговой платформе Mercado Libre с ценником в 1 миллион долларов.

Как сообщил анонимный продавец в объявлении – на салфетке также содержится носовая слизь игрока, и с помощью этого биоматериала в будущем можно будет клонировать легендарного нападающего.

Похожие продажи уже случались: в 2013 году тогдашний главный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон провел свой последний матч у руля «дьяволов» спустя 26 лет плодотворной работы. Наставник был известен своей привычкой жевать жвачку во время матчей. После того поединка специалист просто выкинул жевательную резинку, которую подобрал один из фанатов и продал за полмиллиона фунтов стерлингов.

Напомним, стало известно, когда Месси сможет дебютировать в составе ПСЖ.