Салихамиджич: «Бавария» очень хорошо укомплектована»

Спортивный директор прокомментировал интерес мюнхенского клуба к Антонио Рюдигеру

Хасан Салихамиджич / фото - dw.com

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью DAZN прокомментировал информацию о том, что клубу интересен защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

«Это ненормально, что мы говорим об игроках других клубов. Юлиан [Нагельсманн] говорил о нем на пресс-конференции, но он тренер, который видит довольно много игроков – так почему бы ему не дать оценку игроку сборной и не рассказать о его сильных сторонах? «Бавария» очень хорошо укомплектована в центре обороны. Мы очень хорошо усилились и привели топ-игрока в лице Упамекано; у нас есть Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Бенжамен Павар тоже может сыграть в середине – мы очень, очень хорошо укомплектованы».

Контракт Антонио Рюдигера с «Челси» рассчитан до конца этого сезона. Сам защитник высказался о ситуации с возможным продлением контракта.