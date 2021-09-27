Рюдигер готов уйти из «Челси»
Салихамиджич: «Бавария» очень хорошо укомплектована»
Спортивный директор прокомментировал интерес мюнхенского клуба к Антонио Рюдигеру
27 сентября 20:50
Хасан Салихамиджич / фото - dw.com
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью DAZN прокомментировал информацию о том, что клубу интересен защитник «Челси» Антонио Рюдигер.
«Это ненормально, что мы говорим об игроках других клубов. Юлиан [Нагельсманн] говорил о нем на пресс-конференции, но он тренер, который видит довольно много игроков – так почему бы ему не дать оценку игроку сборной и не рассказать о его сильных сторонах?
«Бавария» очень хорошо укомплектована в центре обороны. Мы очень хорошо усилились и привели топ-игрока в лице Упамекано; у нас есть Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Бенжамен Павар тоже может сыграть в середине – мы очень, очень хорошо укомплектованы».
Контракт Антонио Рюдигера с «Челси» рассчитан до конца этого сезона. Сам защитник высказался о ситуации с возможным продлением контракта.
Комментарии 0