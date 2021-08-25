ПСЖ ищет новый клуб экс-игроку «Барселоны»
Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»
Игрок не прижился в солнечной Испании
11:14
Филиппе Коутиньо / фото - Marca
Киа Журабчиан, агент атакующего хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо, прокомментировал для Sky Sports слухи о возвращении своего клиента в «Ливерпуль»:
«Ливерпуль» глубоко засел в сердце Коутиньо. Он переживал ща команду на протяжении всего прошлого сезона. Он хотел, чтобы они стали чемпионами.
Он привязан к «Ливерпулю». Считаю, что ему будет трудно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля».
Коутиньо перешел в «Барселону» летом 2018 года, но так и не пригодился каталонцам.
Игрок даже успел съездить в аренду в «Баварию», где выиграл требл и поучаствовал в знаменитом разгроме «блаугранас» на Камп Ноу (2-8), где забил клубу, которому принадлежит, два мяча.
Ранее сообщалось, что бразилец может получить в «Барселоне» «десятку» Лионеля Месси, ушедшего в ПСЖ.
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