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Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»

Игрок не прижился в солнечной Испании
Футбол Примерa (Испания)
11:14
Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»
Филиппе Коутиньо / фото - Marca

Киа Журабчиан, агент атакующего хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо, прокомментировал для Sky Sports слухи о возвращении своего клиента в «Ливерпуль»:

«Ливерпуль» глубоко засел в сердце Коутиньо. Он переживал ща команду на протяжении всего прошлого сезона. Он хотел, чтобы они стали чемпионами.

Он привязан к «Ливерпулю». Считаю, что ему будет трудно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля».

Коутиньо перешел в «Барселону» летом 2018 года, но так и не пригодился каталонцам.

Игрок даже успел съездить в аренду в «Баварию», где выиграл требл и поучаствовал в знаменитом разгроме «блаугранас» на Камп Ноу (2-8), где забил клубу, которому принадлежит, два мяча.

Ранее сообщалось, что бразилец может получить в «Барселоне» «десятку» Лионеля Месси, ушедшего в ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Филиппе Коутиньо Ливерпуль

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