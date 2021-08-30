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Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ

Португалец уже прошел медобследование
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:17
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Криштиану Роналду / фото - UEFA

Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 35 миллионов евро.

Игрок прошел медобследование в клубе и согласовал с руководством «дьяволов» условия личного соглашения, сообщает Sky Sports.

Португалец подпишет контракт по схеме 2+1, и он будет получать 480 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.

Главный тренер маникунианцев Оле-Гуннар Сульшер рассказал, когда 36-летний форвард сможет дебютировать в составе нового-старого клуба.

Напомним, другой звездный новичок команды Рафаэль Варан ассистом в дебюте помог «дьяволам» переиграть «Вулверхэмптон».

Павел Харченко
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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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