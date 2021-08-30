Сульшер раскрыл дату возможного дебюта Роналду
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Португалец уже прошел медобследование
13:17
Криштиану Роналду / фото - UEFA
Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 35 миллионов евро.
Игрок прошел медобследование в клубе и согласовал с руководством «дьяволов» условия личного соглашения, сообщает Sky Sports.
Португалец подпишет контракт по схеме 2+1, и он будет получать 480 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.
Главный тренер маникунианцев Оле-Гуннар Сульшер рассказал, когда 36-летний форвард сможет дебютировать в составе нового-старого клуба.
Напомним, другой звездный новичок команды Рафаэль Варан ассистом в дебюте помог «дьяволам» переиграть «Вулверхэмптон».
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