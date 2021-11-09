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Самба Диалло: «Я думаю, что уже готов работать с первой командой «Динамо»

Сенегалец хорошо показывает себя в юношеской команде
Футбол Украинская Премьер-лига
14:38
Самба Диалло: «Я думаю, что уже готов работать с первой командой «Динамо»
Самба Диалло / фото - ФК Динамо

Форвард «Динамо» U-19 Самба Диалло прокомментировал свои перспективы в киевском клубе:

«Я тренировался с первой командой три раза. Почувствовал, что у «Динамо» сильные и хорошие футболисты. Но также у меня было чувство, что я могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду там.

Если честно то, разница между основой «Динамо» командой U-19 большая. Первая команда намного сильнее. Но я думаю, что готов играть в ней».

Сенегалец является одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги UEFA, забив пять голов в четырех матчах.

Дубль форварда даже помог киевлянам разгромить «Барселону», оформив дубль в ворота каталонцев.

Источник: SportArena Павел Харченко
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