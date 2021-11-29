Самолет «Шахтера» попал в ДТП

К счастью, обошлось без пострадавших

Фото: УНИАН

Самолет донецкого «Шахтера» Boeing 737-700 попал в ДТП в Киеве, сообщает Телеграмм-канал «Киев Оперативный».

В самолет, который находился в статическом положении, врезался погрузчик. Все обошлось без пострадавших, на месте уже работает полиция.

Отметим, что, используя самолет «Шахтера», авиакомпания SkyUp совершает и другие рейсы.

Напомним, две звезды донецкого «Шахтера» снялись в украинском кино.