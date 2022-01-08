«Сампдория» лишила Шевченко усиления, утащив полузащитника прямо из-под носа у «Дженов»

Хавбек был в шаге от перехода в стан «грифонов»

Томас Ринкон / фото - Transfermarkt

Полузащитник «Торино» Томас Ринкон был готов к переходу в «Дженоа», сообщали итальянские СМИ.

Но в последний момент венесуэльский хавбек принял решение перейти в другой генуэзский клуб – «Сампдорию», чья пресс-служба уже объявила о переходе.

«Моряки» увели игрока прямо из-под носа «грифонов», лишив Андрея Шевченко усиления в центре поля.

Футболист перешел в генуэзскую команду на правах аренды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 1 миллион евро.

В этом сезоне на счету Ринкона 9 матчей, в которых он не отмечался голевыми действиями.

Напомним, ранее Шевченко определился с тремя футболистами, от которых клубу нужно избавиться зимой.