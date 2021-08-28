«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 14
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован

«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»

Звездный дуэт, вполне вероятно, продолжит карьеру в Серии А

Футбол Серия А (Италия)
09:58
«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»
Лука Йович / Фото - eurosport
Нападающий «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Сампдории».

Генуэзцы намерены провернуть трансфер 23-летнего игрока сборной Сербии до закрытия летнего трансферного окна.

Также «Сампдория» интересуется 38-летним экс-хавбеком «Фиорентины» и «Баварии» Франком Рибери. Об этом в Twitter сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Помимо этого, клуб из Генуи продолжает переговоры с «Наполи» о подписании форварда Андреа Петаньи, а также ведет диалог с «Монако» по поводу вингера Кейта Бальде, который играл за «Сампдорию» в минувшем сезоне на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Йович может пополнить ряды «Интера».

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сампдория Лука Йович Франк Рибери Бавария Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Директор ПСЖ: «За два дня ничего не изменилось»
Директор ПСЖ: «За два дня ничего не изменилось»
Футбол Лига 1 (Франция)
27 августа 21:19
«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро
«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро
Футбол Примерa (Испания)
27 августа 19:26
«Бавария» готова подписать защитника гладбахской «Боруссии» и сборной Германии
«Бавария» готова подписать защитника гладбахской «Боруссии» и сборной Германии
Футбол Бундеслига (Германия)
27 августа 13:23
«Реал» начал готовить презентацию для Мбаппе
«Реал» начал готовить презентацию для Мбаппе
Футбол Примерa (Испания)
27 августа 13:09
Корниенко – о жребие в ЛЧ: «Будем пытаться повторить результаты прошлого сезона»
Корниенко – о жребие в ЛЧ: «Будем пытаться повторить результаты прошлого сезона»
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 августа 12:40
Нойер: «Бавария» не будет недооценивать «Динамо»
Нойер: «Бавария» не будет недооценивать «Динамо»
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 августа 09:46

Новости: Футбол

«Динамо» подпишет контракт с Витиньо. Бразилец уже находится в Киеве
«Динамо» подпишет контракт с Витиньо. Бразилец уже находится в Киеве
Украинская Премьер-лига
10:40
Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ. Вместе они посетят матч с «Ньюкаслом»
Фергюсон повлиял на переход Роналду в МЮ. Вместе они посетят матч с «Ньюкаслом»
Премьер-Лига (Англия)
10:22
«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»
«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»
Серия А (Италия)
09:58
«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи
«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи
Премьер-Лига (Англия)
09:38
Обнародован календарь матчей «Шахтера» и «Динамо в Лиге чемпионов
Обнародован календарь матчей «Шахтера» и «Динамо в Лиге чемпионов
Лига чемпионов UEFA
09:21
Тухель: «Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» усложнит жизнь «Челси»
Тухель: «Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» усложнит жизнь «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
08:55
Кавани не покинет в «Манчестер Юнайтед» после подписания Роналду
Кавани не покинет в «Манчестер Юнайтед» после подписания Роналду
Премьер-Лига (Англия)
08:38
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
Украинская Премьер-лига
08:19
«Лион» в меньшинстве смог удержать победу в матче с «Нантом»
«Лион» в меньшинстве смог удержать победу в матче с «Нантом»
Лига 1 (Франция)
07:58
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости