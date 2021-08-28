«Динамо» и «Сампдория» не могут сойтись в вопросе цены за Супрягу
«Сампдория» может подписать контракты с экс-игроком «Баварии» и форвардом «Реала»
Звездный дуэт, вполне вероятно, продолжит карьеру в Серии А
09:58
Лука Йович / Фото - eurosportНападающий «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Сампдории».
Генуэзцы намерены провернуть трансфер 23-летнего игрока сборной Сербии до закрытия летнего трансферного окна.
Также «Сампдория» интересуется 38-летним экс-хавбеком «Фиорентины» и «Баварии» Франком Рибери. Об этом в Twitter сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Помимо этого, клуб из Генуи продолжает переговоры с «Наполи» о подписании форварда Андреа Петаньи, а также ведет диалог с «Монако» по поводу вингера Кейта Бальде, который играл за «Сампдорию» в минувшем сезоне на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Йович может пополнить ряды «Интера».
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