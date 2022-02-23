Супряга вновь проигнорирован. «Сампдория» победила «Эмполи» без украинца
«Сампдория» наняла переводчика для Супряги
Клуб хочет помочь украинцу адаптироваться к команде
13:47
Фото: Sampdoria
«Сампдория» поможет форварду Владиславу Супряге побыстрее адаптироваться к команде.
Как сообщает Club Doria 46, украинцу наняли личного переводчика. Отмечается, что форвард даже не знает элементарного английского и проблемы взаимопонимания у него огромные.
Отмечается, что «Сампдория» видит потенциал игрока и в перспективе не против выкупить его контракт у «Динамо». Правда для этого ожидает от него лучшей игры.
Пока на счету украинца лишь один матч за команду.
В Италию он переехал зимой.
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