«Сампдория» наняла переводчика для Супряги

Клуб хочет помочь украинцу адаптироваться к команде

Фото: Sampdoria

«Сампдория» поможет форварду Владиславу Супряге побыстрее адаптироваться к команде.

Как сообщает Club Doria 46, украинцу наняли личного переводчика. Отмечается, что форвард даже не знает элементарного английского и проблемы взаимопонимания у него огромные.

Отмечается, что «Сампдория» видит потенциал игрока и в перспективе не против выкупить его контракт у «Динамо». Правда для этого ожидает от него лучшей игры.

Пока на счету украинца лишь один матч за команду.

В Италию он переехал зимой.