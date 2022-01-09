Сабо: «Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в «Динамо»
«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по Супряге
Хотя интерес у итальянской команды есть
09 января 11:16
Владислав Супряга / Фото: Twitter
«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по трансферу форварда Владислава Супряги, сообщает SampdoriaNews.net.
По информации источника, итальянскому клубу интересен украинский форвард и «Сампдория» попытается оформить переход Супряги уже в это трансферное окно, но клуб пока лишь готовит предложение и не связывался с киевлянами.
Известно, что «Сампдория» сначала намерена арендовать Супрягу.
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