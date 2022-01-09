«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по Супряге

Хотя интерес у итальянской команды есть

Владислав Супряга / Фото: Twitter

«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по трансферу форварда Владислава Супряги, сообщает SampdoriaNews.net.

По информации источника, итальянскому клубу интересен украинский форвард и «Сампдория» попытается оформить переход Супряги уже в это трансферное окно, но клуб пока лишь готовит предложение и не связывался с киевлянами.

Известно, что «Сампдория» сначала намерена арендовать Супрягу.

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