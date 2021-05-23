«Сампдория» разгромила «Парму» и финишировала девятой в Серии А

«Молочники» покинули высший дивизион

Фото - Сампдория

В 38-м туре итальянской Серии А «Сампдория» в родных стенах разгромила «Парму».

Еще до перерыва подопечные Клаудио Раньери обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. Забили Куальярелла и Колли. Во втором тайме окончательный счет установил Габбьядини.

«Сампдория» завершила чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице. «Парма» стала последней и вылетела в Серию Б.

Серия А, 38 тур

«Сампдория» – «Парма» 3:0

Голы: Куальярелла, 20, Колли, 44, Габбьядини, 64

«Сампдория»: Летица, Колли, Феррари (Реджини, 80), Йосида, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 73), Янкто, Кандрева (Аскильдсен, 80), Куальярелла (Торрегросса, 80), Габбьядини (Верре, 73), Лерис.

«Парма»: Сепе, Лорини (Балог, 73), Бюси (Траоре, 85), Диркс, Валенти (Загаритис, 46), Косновски, Бругман (Зом, 61), Жервиньо (Пелле, 60), Эрнани, Бани, Корнелиус.

Предупреждения: Лерис – Бани