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«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
Сага длиной в несколько трансферный окон близится к завершению
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга перейдет в «Сампдорию». Об этом на личном сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, украинец переедет в Геную на правах аренды на 18 месяцев. Соглашение будет содержать пункт о праве выкупа.
Информацию также подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Ди Марцио также добавляет, что переход игрока «Динамо» не повлияет на попытки приобрести Жан-Пьера Нсаме у «Янг Бойз».
Ранее сообщалось, что «Сампдория» не отказалась от идеи приобрести Супрягу, несмотря на то что он был близок к трансферу в «Базель».
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