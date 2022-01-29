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«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа

Сага длиной в несколько трансферный окон близится к завершению
Футбол Украинская Премьер-лига
07:58
«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга перейдет в «Сампдорию». Об этом на личном сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, украинец переедет в Геную на правах аренды на 18 месяцев. Соглашение будет содержать пункт о праве выкупа.

Информацию также подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Ди Марцио также добавляет, что переход игрока «Динамо» не повлияет на попытки приобрести Жан-Пьера Нсаме у «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что «Сампдория» не отказалась от идеи приобрести Супрягу, несмотря на то что он был близок к трансферу в «Базель».

Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Сампдория

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