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Стало известно сколько «Сампдория» заплатит «Динамо» за Супрягу

Итальянцы арендуют форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
21:28
Стало известно сколько «Сампдория» заплатит «Динамо» за Супрягу
Фото: ФК Динамо

«Сампдория» достигла договоренности с «Динамо» по нападающему Владиславу Супряге.

За его аренду заплатят 500 тысяч евро, сообщает инсайдер Никола Скира в своем twitter. Итальянцы смогут выкупить игрока за 7-8 миллионов евро.

Аренда будет рассчитана на 1,5 или 2 года. О точных сроках пока не сообщается.

«Сампдория» хотела арендовать украинца еще в сентябре, но не успела оформить документы.

Супряга провел 6 матчей в нынешнем сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Владислав Супряга Сампдория Дженоа

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