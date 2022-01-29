«Динамо» и «Сампдория» близки к сделке по Супряге
Стало известно сколько «Сампдория» заплатит «Динамо» за Супрягу
Итальянцы арендуют форварда
Фото: ФК Динамо
«Сампдория» достигла договоренности с «Динамо» по нападающему Владиславу Супряге.
За его аренду заплатят 500 тысяч евро, сообщает инсайдер Никола Скира в своем twitter. Итальянцы смогут выкупить игрока за 7-8 миллионов евро.
Аренда будет рассчитана на 1,5 или 2 года. О точных сроках пока не сообщается.
«Сампдория» хотела арендовать украинца еще в сентябре, но не успела оформить документы.
Супряга провел 6 матчей в нынешнем сезоне.
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