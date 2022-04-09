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Самые пострадавшие города вместо фамилий. Как «Шахтер» поддержал Украину в борьбе с русскими террористами

«Горняки» играют против «Олимпиакоса»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 апреля 21:45
Самые пострадавшие города вместо фамилий. Как «Шахтер» поддержал Украину в борьбе с русскими террористами
Фото: Getty Images

Донецкий «Шахтер» вышел на товарищеский матч с «Олимпиакосом» в необычных футболках.

Вместо фамилий игроков на футболки были нанесены названия самых пострадавших от российской агрессии украинских городов.

Это первый матч «Шахтера» после российской агрессии.

Отметим, что несколько дней назад «Шахтер» отдал в аренду в «Цюрих» украинского форварда.

Петр Приходько
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Шахтер Донецк Олимпиакос

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