Самый дорогой футболист: кто возглавляет рейтинг в начале 2022 года

Обновленные цены на рынке трансферов и свежий рейтинг

В начале каждого года трансферная стоимость футболистов традиционно обновляется. Кто-то из игроков теряет позиции, а кто-то, наоборот, резко возрастает в цене. Кто же самый дорогой футболист в мире прямо сейчас? Об этом можно узнать с помощью авторитетного немецкого ресурса Transfermarkt.

От чего зависит цена на футболистов

Повысить свою трансферную стоимость и попасть в список самых дорогих футболистов можно благодаря высоким результатам. На цену влияют выступления за клуб и за национальную команду. Особенно важны матчи на престижных клубных и международных первенствах: Лиге чемпионов, Лиге Европы, чемпионате мира, Евро, Копа Америка и т.д.

Следующим фактором является возраст: как правило, чем моложе игрок, тем больше он стоит. Это объясняется тем, что у него впереди еще много перспектив и шансов на громкие победы и достижения.

Также существенную роль играет амплуа. Обычно самые дорогие футболисты выступают на позиции нападающих и полузащитников. А вот вратари и защитники стоят поменьше.

Если говорить об общих тенденциях, то пандемия коронавируса тоже повлияла на футбол, в принципе, как и на все сферы. Можно заметить уменьшение цен, однако топовые игроки по-прежнему отличаются заоблачными суммами. Тем более, ковидные ограничения постепенно смягчаются и все возвращается на свои места.

Кто самый дорогой футболист в мире на данный момент

По состоянию на начало 2022 года самый дорогой футболист в мире — 23-летний француз Килиан Мбаппе , нападающий ПСЖ сборной Франции . Молодой форвард уже несколько лет подряд демонстрирует отличную игру, радует поклонников своими результатами и входит в список лучших игроков планеты. При этом Мбаппе пока не получил Золотой мяч, а прошлый 2021-й год был не самым ярким в его карьере. Но все равно его трансферная стоимость составляет 160 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком в футболе.

На втором месте оказался юный талант и одна из главных надежд мирового футбола — 21-летний норвежец Эрлинг Холланд. Молодая звезда представляет дортмундскую «Боруссию» и национальную команду Норвегии. Эрлинг также выступает в качестве форварда. Он был оценен в 150 миллионов евро, что стало его личным рекордом. Многие эксперты считают, что у норвежца даже больше перспектив, чем у лидера рейтинга самых дорогих игроков футбола Мбаппе. Холланд отличается высочайшей результативностью и сводит с ума фанатов своими невероятными голами.

Тройку лидеров замыкает 29-летний египтянин Мохамед Салах, который является нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта. Его оценили в 100 миллионов евро. Такой же суммой были оценены англичанин Гарри Кейн (нападающий «Тоттенхэма» и капитан сборной Англии) и бельгиец Ромелу Лукаку (форвард «Челси» и национальной команды Бельгии).

За ними следуют футболисты, трансферная стоимость которых составила 90 миллионов евро: португалец Бруну Фернандеш (полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии), Кевин де Брюйне (полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Бельгии) и Неймар (нападающий ПСЖ и сборной Бразилии).

Как видите, в этот топ попали преимущественно нападающие и хавбеки.

Если говорить о других позициях, то сейчас самый дорогой вратарь в мире — Ян Облак (70 миллионов евро), который выступает за «Атлетико Мадрид» и сборную Словении. Кто самый дорогой футболист среди защитников? Это игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Александер-Арнольд (75 млн евро).

Другой авторитетный источник CIES Football Observatory в сентябре прошлого года опубликовал свой рейтинг самых дорогих футболистов 2021. Этот список не особо отличается от данных Transfermarkt. Самым дорогим футболистом 2021 года тоже был назван Мбаппе.

Важно отметить, что тот, у кого самая высокая трансферная стоимость, не является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По данным Forbes лидерство в этой номинации удерживает Криштиану Роналду, форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. Зарплата Роналду вместе с бонусами составляет 70 миллионов долларов в год, а прибыль от рекламных контрактов — 55 миллионов долларов. Соответственно, суммарный доход португальца — 125 млн долларов (до вычета налогов).

Самые дорогие футболисты Украины

Украинские игроки не разрывают международные трансферные рейтинги. Стоимость даже топовых наших футболистов существенно ниже мировых звезд.

На данный момент самым дорогим украинцем является 28-летний полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который оценен в 30 миллионов евро.

За ним со стоимостью 25 млн евро следуют 24-летний Виктор Цыганков (полузащитник киевского «Динамо») и 25-летний Александр Зинченко (защитник «Ман Сити»).

Далее идет 26-летний Роман Яремчук, нападающий «Бенфики», цена на которого составляет 17,5 миллионов евро. Не сильно отстает от него 22-летний защитник Виталий Миколенко, который совсем недавно стал игроком «Эвертона». Его оценили в 17 млн евро.

Год только начался, впереди нас ждет чемпионат мира 2022 и финалы престижных клубных турниров. Это несомненно повлияет на трансферный рынок. Интересно будет узнать, как изменится рейтинг самых дорогих футболистов под конец 2022 года.