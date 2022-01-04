Самый дорогой игрок в истории «Барселоны» назвал условие, при котором согласится покинуть клуб

Уход бразильца поможет каталонцам разгрузить зарплатную ведомость

Филиппе Коутиньо / фото - SI

«Барселона» зимой хочет избавиться от атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

Сам игрок согласится на переход лишь в том случае, если его отправят в клуб АПЛ или Серии А. Бразилец ранее играл в этих чемпионатах за «Ливерпуль» и «Интер».

Сообщается, что хавбек не рассматривает переезд в экзотические чемпионаты «на заработки».

В текущем сезоне Коутиньо провел 16 матчей, в которых забил 2 гола.

«Барселоне» необходимо избавиться от нескольких игроков, включая Коутиньо, чтобы усилить команду новыми игроками. Пока что «блаугранас» даже не могут заявить новичка Феррана Торреса.