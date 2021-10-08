Самый дорогой игрок в истории «Реала» из-за травмы не сыграет с «Шахтером»

Вингер также не сможет сыграть с «Барселоной»

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Хавбек сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар получил травму в полуфинальном матче Лиги наций против Франции (2:3), сообщает портал Goal.

Игрок вышел в основном составе «дьяволов», но был заменен на 74-й минуте встречи. После игры медицинский штаб обнаружил у футболиста повреждение подколенного сухожилия.

И хоть врачи бельгийской команды утверждают, что травма не несет настолько серьезного характера, как казалось на первый взгляд, но Азар, скорее всего, пропустит октябрьские матчи мадридского «Реала». В том числе игрок не сможет принять участие в поединке с «Шахтером» в Киеве, который состоится 19-го октября.

Также бельгиец не сыграет против «Барселоны» 24-го октября. Полузащитник за три сезона пребывания в Мадриде до сих пор так ни разу и не выходил на поле в «Эль Классико».

Это повреждение стало для вингера уже 14-м с момента перехода в стан «сливочных».

«Королевский клуб» купил Эдена у «Челси» в 2019-м году за 115 миллионов евро, что является самой дорогой покупкой в истории клуба.

Напомним, стало известно условие, при котором «Реал» откажется от покупки Мбаппе.