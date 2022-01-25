Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу

Руководство каталонцев не знает, что делать с Дембеле

Усман Дембеле / Фото: Marca

Главная интрига зимнего трансферного окна – останется ли в «Барселоне» вингер Усман Дембеле, от которого каталонский клуб в последнее время прилично натерпелся. Похоже, «Барселона» уже устала от выходок 24-летнего вингера. Все идет к тому, что Дембеле покинет команду. Конечно, «Барселона» прилично потеряет в деньгах, но лучше избавиться от такой проблемы, нежели попытаться ее уладить. Но давайте обо все по порядку.

С чего все началось?

Контракт Дембеле с «Барселоной» заканчивается 30-го июня 2022-го года. Французский вингер позиционируется как одна из звезд клуба, даже несмотря на слабую статистику. Естественно, как и любой нормальный клуб, «Барселона» начала переговоры с Дембеле о продлении контракта еще осенью, заблаговременно. Казалось, что в этом плане у клуба и игрока дела идут хорошо. Дембеле не было смысла уходить из «Барселоны», ведь особого спроса на трансферном рынке на проблемного француза нет: стоить он будет явно слишком дорого, и будет ли эффективным Дембеле в новом коллективе и новой лиге – неизвестно, поэтому топ-клубы и не спешат к «Барсе» с предложениями.

Но спокойствие нарушилось в середине января, когда всплыла информация о том, что Дембеле запросил у «Барселоны» космическую зарплату – 40 миллионов евро в год. Агент Дембеле Мусса Сиссоко составил план, по которому его клиент получит около 200 миллионов евро за 5 последующих лет в «Барселоны». Кажется, и Усман, и его агент явно обнаглели. Естественно, что для кризисной в финансовом плане в постковидные времена «Барселоны» эти деньги не есть подъемными, а запрос Дембеле – ощутимо неадекватен (по действующему контракту француз зарабатывает в «Барселоны» в четыре раза меньше запрашиваемой суммы – 12 миллионов евро в год).

Кажется, терпение лопнуло даже у Хави, который еще во время своего прихода в «Барсу» в ноябре говорило том, что надеется на Дембеле.

«У меня был индивидуальный разговор с ним, я дал ему понять, насколько Дембеле важен для меня не только в этом сезоне, но и в будущем. Теперь все зависит от него. Надеюсь, он продлит контракт, потому что он талантливый футболист».

Сейчас все по-другому, Усман явно разочаровал главного тренера. За два последних месяца дважды опаздывал на тренировки, а на последней неделе и вовсе на нее не явился, ссылаясь на проблемы с желудком. Но в «Барселоне» уже не верят Дембеле. А Хави даже не включал вингера в заявку на 2 последних матча – с «Атлетиком» в Кубке (2:3) и «Алавесом» в Примере (1:0).

Кроме того, спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани выдвинул Дембеле ультиматум:

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все это время «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его представителями. 20 января – до окончания срока, когда он мог принять контракт, остается одиннадцать дней. Нам очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Нам нужны игроки, преданные клубу, и мы сказали Дембеле, что он должен покинуть клуб как можно скорее. Также мы довели это до сведения его агентов. Надеемся, что трансфер состоится до 31 января».

Доигрался. Сегодня появилась информация, что «Барселона» сделала Дембеле последнее предложение по новому контракту со своими условиями. Но вряд ли игрок, который находится под влиянием агента, на них согласится.

Трансфер Дембеле ни капли не окупил себя, игрок деградировал в Каталонии

Дембеле приходил в «Барселону» звездой летом 2017-го года после того, как каталонский клуб продал Неймара в ПСЖ. Дембеле – самый дорогой входящий трансфер в истории «Барселоны».

Но он абсолютно не окупил себя. За 4,5 года в «Барселоне» Дембеле за 129 матчей забил лишь 31 мяч и сделал 23 голевые передачи. Очень мало для игрока стоимостью 140 миллионов евро. К примеру, цифры в дортмундской «Боруссии» были такими: 50 матчей, 10 голов и 22 голевые передачи.

Явную деградацию Дембеле транслирует и амплитуда его трансферной стоимости: 1-го декабря 2018-го Усман стоил 120 миллионов евро по версии Transfermarkt, а сейчас – лишь 30 миллионов.

В нынешнем сезоне у Дембеле также все печально: 11 матчей и лишь 3 результативных действия (1 гол и 2 ассиста).

При чем тут Андрей Ярмоленко?

Именно трансфер Дембеле в «Барселону» заставил «Боруссию» в экстренном порядке искать вингера на замену Усману на правом фланге. Тогда случилось то, во что не верили многие украинские фанаты – мы увидели Ярмоленко в футболке европейского топ-клуба. За украинца «шмели» заплатили киевскому «Динамо» 25 миллионов евро – это до сих пор самая дорогая продажа в истории «бело-синих».

Интересно, что Ярмоленко тогда стал последним звеном в цепочке, которая последовала после самого дорогого трансфера в истории футбола. Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро. На его место в Каталонию приехал Дембеле за 140 миллионов евро, а Ярмоленко в свою очередь забрала «Боруссия». К сожалению, у всех троих главных героев этой цепи карьера сейчас складывается так себе.