Самый молодой игрок Евро рассказал о важном для Украины матче Швеция – Польша

Хавбек «Кадры» намерен добыть результат, не устраивающий «сине-желтых»

Кацпер Козловски / Фото - UEFA

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Швеции. Также игрок поделился эмоциями от того, что он стал самым молодым дебютантом в истории Евро. Слова юного хавбека передает пресс-служба UEFA.

Перед дебютом с Испанией думал только о том, как бы подержать мяч, потому что это очко было нам очень важно. Тренер просто попросил меня играть в свою игру, держать мяч и не бояться рисковать. Лично мне лучше играть против сильных команд, которые предпочитают более открытую игру и обладают более высокой технической подготовкой. В январе прошлого года произошла автомобильная авария. Думаю, что как человека это определенно изменило меня, но с точки зрения футбола я не чувствую разницы между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Понятно, что со Швецией будем играть только на победу, это для нас очень важно. Полагаю, что матч все-таки получится открытым.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 23 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Польша онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.