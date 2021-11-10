Самый титулованный футболист в истории в шаге от возвращения в Барселону»

Защитник ранее заявлял о готовности помочь клубу

Дани Алвес / фото - FC Barcelona

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может вернуться в каталонский клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

В этом переходе заинтересован новый тренер «блаугранас» Хави, который провел с бразильцем не один сезон в составе команды. Испанец убедил президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту в целесообразности этого трансфера.

В клубе считают, что Алвес сможет передать игрокам бесценный опыт и помочь им выйти на новый уровень.

Сам легендарный латераль заявлял о своей готовности вернуться в команду, чтобы помочь ей в столь трудный для клуба период.

После конфликта с руководством «Сан-Паулу» Алвес пока что находиться без клуба. Бразилец является самым титулованным футболистом в истории этого спорта. На его счету 43 трофея.

Напомним, «Барселона» отдаст защитника в аренду в «Бенфику» Яремчука.