Самый титулованный игрок в истории «Реала» умер через два дня после повторения его рекорда

Испанец является единственным футболистом, выигравшим КЕЧ шесть раз

Пако Хенто / фото - Real Madrid CF

Официальный сайт мадридского «Реала» объявил о кончине легендарного экс-футболиста «бланкос» Пако Хенто на 89-м году жизни.

Испанец защищал цвета столичного клуба в период с 1953-го по 1971-й год. Хавбек провел в составе «сливочных» 600 матчей, в которых забил 182 гола.

До недавнего времени Хенто являлся самым титулованным игроком в истории «Реала», выиграв с командой 23 трофея. Но два дня назад, 16-го января после победы мадридцев в Суперкубке Испании, с ним сравнялся нынешний капитан клуба Марсело, также выигравший свой 23-й кубок.

В составе «сливочных» легендарный испанец 12 раз выиграл испанский чемпионат, дважды – Кубок Испании и один раз – Межконтинентальный кубок.

Также Хенто 6 раз поднимал над головой Кубок европейских чемпионов (турнир-предшественник Лиги чемпионов), что является уникальным достижением. Ни один другой игрок в истории футбола не может похвастаться подобным достижением.

Напомним, ранее бывший игрок сборной Украины обрисовал перспективы для Лунина в «Аяксе».