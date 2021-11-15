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Сан-Марино – Англия: надежная ставка на матч, в котором победитель известен заранее

Родоначальники футбола разгромят соперника, но сделают это скромно
Футбол Прогнозы
06:35
Сан-Марино – Англия: надежная ставка на матч, в котором победитель известен заранее Прогноз

Сан-Марино – Англия – вот это матч! Хотите железобетон? Держите – победа Англии. Ладно, шучу, при чем, наверное, даже ни капельки не остроумно. А теперь давайте серьезно, чего же нам все-таки ожидать от встречи сборных из разных концов галактик (снова не самая удачная шутка, извините).

Мой взор пал на этот матч неспроста. Понятно, что никакой турнирной мотивации у команд нету, у Сан-Марино ее, в принципе, никогда нету. Однако в линии на данный поединок есть очень хорошая ставка, которая по вероятности прохода близится к железобетону.

Понятно, что англичане разгромят Сан-Марино, но букмекеры прям совсем не верят в карликовое государство. Мы тоже не верим, но не настолько. Прогноз на матч: тотал голов меньше 6,5.

Англия – рациональная команда. При условном счете 3:0 или 4:0 игроки не будут бежать сломя голову в надежде еще забить. Скорее, футбол превратится в унылое перекатывание мяча. Даже в домашней для себя встречи против Сан-Марино родоначальники футбола выиграли только 5:0, отгрузив за первые полчаса поединка три мяча, а затем спокойно дожидались финального свистка, отправив всего два мяча в ворота соперника за 60 минут.

Сан-Марино хоть и мальчики для битья, но у себя дома довольно редко пропускают больше 4-5 мячей. К примеру, сильнейшая команда планеты согласно рейтингу FIFA Бельгия обыграла Сан-Марино 4:0, но никак не 7:0 или 10:0.

Вот и англичане, наверняка, ограничатся 4 или 5 голами. Зачем игрокам «трех львов» рубиться и выкладывать на полную в матче, который можно выиграть в полноги. Тем более, что практически все футболисты сборной Англии выступают в Премьер-лиге и лишние риски получить травму им точно ни к чему.

Вы же главное помните, что ставки – это исключительно развлечение, а не способ заработка.

Статистика прогнозиста: 8 побед, 0 возвратов, 10 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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