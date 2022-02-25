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«Сан-Паулу» хочет арендовать Нереса у «Шахтера» из-за ситуации в Украине

Полузащитник просит организовать ему выезд из Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
09:15
«Сан-Паулу» хочет арендовать Нереса у «Шахтера» из-за ситуации в Украине
Фото: ФК Шахтер

«Сан-Паулу» хочет переманить игрока «Шахтера» Давида Нереса.

Бразильский клуб хочет арендовать игрока до конца сезона. Они надеются воспользоваться ситуацией из-за нападения РФ на Украину и паузой в УПЛ. Это подтвердил Globoesporte президент клуба Карлос Бельмонте.

«Ждем результатов. Даже сегодня на рынке есть такие игроки, которые находятся в Украине и, наверное, там не останутся. Мы говорили с Давидом Нересом. Нужно понять, что можно сделать в этот момент. Вопрос еще очень сырой. Если они захотят, чтобы Нерес ушел на сезон, при этом выплачивая часть зарплаты, мы можем обсудить.

Мы установили контакт, работаем на рынке. У нас нет ресурсов, чтобы нанять такого игрока, как Нерес, но если есть желание, чтобы он на какое-то время был в Бразилии, наши двери открыты».


Нерес вчера выложил пост, в котором попросил власти Бразилии организовать им выезд из Украины.

Реакция «Шахтера» пока неизвестна. Нерес перешел в команду в январе за 15 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Давид Нерес Шахтер Донецк Сан-Паулу

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