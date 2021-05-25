В «Сан-Паулу» нашли способ, как расплатиться с «Динамо» за трансфер полузащитника
«Сан-Паулу» погасит долг перед «Динамо» за трансфер Че Че
Бразильский клуб сделает это в течении 10 дней
Че Че / Фото: Globo
«Сан-Паулу» вскоре выплатит долг перед «Динамо» за трансфер Че Че.
Бразильский клуб должен киевлянам 3,5 миллион евро. «Динамо» уже обращалось в разные инстанции по поводу долга.
Президент «Сан-Паулу» Хулио Касерес подтвердил Central Tricolor, что с «Динамо» вскоре рассчитаются.
Отметим, что «Сан-Паулу» расстался с Че Че, который оказался в «Атлетико Минейро».
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