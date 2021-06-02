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«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че

Бразильский клуб пока выплатил не всю сумму
Футбол Украинская Премьер-лига
21:58
«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че
Че-Че / Фото: Eurosport

В конце мая бразильский «Сан-Паулу» выплатил киевскому «Динамо» часть дола по экс-игроку киевлян Че-Че, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, бразильский клуб должен «Динамо» 3 миллиона евро, пока «Сан-Паулу» выплатил почти 2 миллиона.

Напомним, «Динамо» подавало в суд на «Сан-Паулу» из-за долга по Че-Че.

Отметим, что Че-Че уже не выступает за «Сан-Паулу».

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Сан-Паулу

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