«Динамо» договорилось о спаррингах с топ-клубами чемпионата Франции
«Сан-Паулу» вернул «Динамо» часть денег за Че-Че
Бразильский клуб пока выплатил не всю сумму
Че-Че / Фото: Eurosport
В конце мая бразильский «Сан-Паулу» выплатил киевскому «Динамо» часть дола по экс-игроку киевлян Че-Че, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, бразильский клуб должен «Динамо» 3 миллиона евро, пока «Сан-Паулу» выплатил почти 2 миллиона.
Напомним, «Динамо» подавало в суд на «Сан-Паулу» из-за долга по Че-Че.
Отметим, что Че-Че уже не выступает за «Сан-Паулу».