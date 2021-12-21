«Сан-Сиро» снесут! «Милан» и «Интер» будут строить новый домашний стадион

Проект которого покажут в ближайшие дни

Сан-Сиро / фото - Getty Images

«Милан» и «Интер» в течение двух суток покажут проект нового стадиона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Клубы из Милана планирую построить новый стадион к 2027 году.

Как сообщает источник, архитектурным дизайном проекта занимает фирма, которая создала стадион «Тоттенхэма». Новый стадион «Милана» и «Интера» должен быть построен в районе Сан-Сиро, а нынешний стадион имени Джузеппе Меацца будет частично снесен после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Также сообщается, что новая арена будет меньше, чем нынешний стадион команд – 65 тысяч мест вместо 80 тыс., которые есть сейчас.

Напомним, «Милан» заинтересован в подписании 20-летнего защитника бразильского «Интернасьонала».