Санчо хочет вернуться в Англию

Главный претендент – «Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо / фото - Sky sports

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет покинуть Германию этим летом и вернуться на Туманный Альбион, сообщает The Athletic.

За подпись 21-летнего англичанина сражается «Челси», но сам игрок хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер также очень хочет видеть вингера у себя в клубе.

В минувшем сезоне за «шмелей» Санчо провел 38 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 20 голевых передач.

Это уже третий сезон подряд, в котором Джейдон набирает минимум 15+15 по системе гол+пас. Вингер, видимо, засиделся в немецкой команде и мечтает выступать за топ-клуб, где сможет претендовать на «Золотой мяч».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» потратит на трансферы 350 миллионов евро.