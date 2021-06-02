Доверия больше нет? «Манчестер Юнайтед» хочет обменять де Хеа на Облака
Санчо хочет вернуться в Англию
Главный претендент – «Манчестер Юнайтед»
09:41
Джейдон Санчо / фото - Sky sports
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет покинуть Германию этим летом и вернуться на Туманный Альбион, сообщает The Athletic.
За подпись 21-летнего англичанина сражается «Челси», но сам игрок хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер также очень хочет видеть вингера у себя в клубе.
В минувшем сезоне за «шмелей» Санчо провел 38 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 20 голевых передач.
Это уже третий сезон подряд, в котором Джейдон набирает минимум 15+15 по системе гол+пас. Вингер, видимо, засиделся в немецкой команде и мечтает выступать за топ-клуб, где сможет претендовать на «Золотой мяч».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» потратит на трансферы 350 миллионов евро.
Комментарии 0