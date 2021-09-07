Санчо – о дебюте за МЮ: «До сих пор улыбаюсь»

Вингер уже успел провести несколько матчей в АПЛ

Джейдон Санчо / фото - Eurosport

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал для The Mirror свои первые матчи в футболке нового клуба:

«Я до сих пор улыбаюсь. Просто счастлив быть здесь, быть одним из игроков «красных дьяволов». Когда дебютировал, ребята прекрасно приняли меня. Благодаря этому мне было проще. Буду продолжать играть в своём стиле. Не буду играть по-другому по сравнению с Германией. Мне важно лишь начать показывать это в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, смогу продемонстрировать болельщикам всё, на что способен. У нас будет сумасшедшая связка с Маркусом Рашфордом, когда он вернётся. Я также видел, как работает на тренировках Мэйсон Гринвуд, он невероятен. Мы всё ещё знакомимся, отрабатываем движение по полю и стараемся понять друг друга. Но когда мы втроём будем играть вместе, это будет нечто невероятное».

Также англичанину повезет сыграть со своим кумиром – Криштиану Роналду, который также перебрался в Манчестер. Оба игрока ранее уже выступали в этом городе, но если португалец защищал цвета «дьяволов», то англичанин находился по ту сторону местного противостояния – Санчо является воспитанником «Манчестер Сити».

МЮ заплатил за 21-летнего нападающего 85 миллионов евро дортмундской «Боруссии», где англичанин выступал на протяжении последних трех сезонов.

Санчо уже успел провести три игры за новый клуб, сыграв 117 минут, но пока не отметился результативными действиями.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» деньги за Роналду до 2026 года.