Санчо покинул расположение сборной Англии и вернулся в МЮ

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Джейдон Санчо / Фото: ВВС

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинул расположение сборной Англии, сообщает ВВС.

По информации источника, вингер получил небольшое повреждение на одной из тренировок национальной команды. Таким образом, Санчо не поможет Англии в матчах с Андоррой и Польшей в квалификации ЧМ-2022.

Санчо уже находится в расположении «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что к ближайшему матчу с «Ньюкаслом» в АПЛ (11 сентября) Санчо будет готов.

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