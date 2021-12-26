Сане назвал главных конкурентов «Баварии» в Лиге чемпионов

Лерой Сане / Фото: Bild

Вингер «Баварии» Лерой Сане назвал главных конкурентов команды в борьбе за Лигу чемпионов. Слова игрока приводит Bild.

В Лиге чемпионов, как и обычно, маленькие детали и игровые кондиции на конкретный день имеют решающее значение.

Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.

Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то на данный момент считаю нас сильнейшими в Европе наряду с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».

Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона».