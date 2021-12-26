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Сане назвал главных конкурентов «Баварии» в Лиге чемпионов
Вингер выделил английские клубы
07:42
Лерой Сане / Фото: Bild
Вингер «Баварии» Лерой Сане назвал главных конкурентов команды в борьбе за Лигу чемпионов. Слова игрока приводит Bild.
«Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице чемпионата Германии. Мы хотим стать чемпионами, безусловно.
В Лиге чемпионов, как и обычно, маленькие детали и игровые кондиции на конкретный день имеют решающее значение.
Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.
Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то на данный момент считаю нас сильнейшими в Европе наряду с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».
Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона».
Напомним, «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против «Зальцбурга».
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