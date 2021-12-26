Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Сане назвал главных конкурентов «Баварии» в Лиге чемпионов

Вингер выделил английские клубы
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:42
Сане назвал главных конкурентов «Баварии» в Лиге чемпионов
Лерой Сане / Фото: Bild

Вингер «Баварии» Лерой Сане назвал главных конкурентов команды в борьбе за Лигу чемпионов. Слова игрока приводит Bild.

«Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице чемпионата Германии. Мы хотим стать чемпионами, безусловно.

В Лиге чемпионов, как и обычно, маленькие детали и игровые кондиции на конкретный день имеют решающее значение.

Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.

Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то на данный момент считаю нас сильнейшими в Европе наряду с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».

Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона».


Напомним, «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против «Зальцбурга».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лерой Сане Бавария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент «Боруссии» Д: «Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Наша цель – выход в ЛЧ»
Президент «Боруссии» Д: «Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Наша цель – выход в ЛЧ»
Футбол Бундеслига (Германия)
25 декабря 20:48
«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»
«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»
Футбол Бундеслига (Германия)
25 декабря 08:39
Директор «Баварии»: «Левандовски будет забивать по 40 мячей за сезон еще четыре года. Зачем нам Холанд?»
Директор «Баварии»: «Левандовски будет забивать по 40 мячей за сезон еще четыре года. Зачем нам Холанд?»
Футбол Бундеслига (Германия)
24 декабря 22:41
«Барселона» выставила защитника на трансфер, но не получила никаких предложений, кроме аренд
«Барселона» выставила защитника на трансфер, но не получила никаких предложений, кроме аренд
Футбол Примерa (Испания)
24 декабря 11:55
«Манчестер Юнайтед» в Аргентине нашел замену Кавани – на него претендуют «Реал», «Бавария» и «Ювентус»
«Манчестер Юнайтед» в Аргентине нашел замену Кавани – на него претендуют «Реал», «Бавария» и «Ювентус»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 13:34
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Футбол Бундеслига (Германия)
20 декабря 17:51

Новости: Футбол

Вернидуб: «В 2021-м году о «Шерифе» узнал весь футбольный мир»
Вернидуб: «В 2021-м году о «Шерифе» узнал весь футбольный мир»
Украинские легионеры
11:35
Гвардиола: «Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет»
Гвардиола: «Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет»
Премьер-Лига (Англия)
10:55
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
Серия А (Италия)
10:49
Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года
Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года
В Европе
10:43
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Украинская Премьер-лига
10:30
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Премьер-Лига (Англия)
08:40
Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо
Гвардиола заявил, что основной вратарь «Ман Сити» сейчас в лучшей форме, чем когда-либо
Премьер-Лига (Англия)
08:20
Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:09
Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев
Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев
Украинские легионеры
07:58
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
24
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости