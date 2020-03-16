Сане – о матче с «Лацио»: «Путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. Они очень сильны»

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Полузащитник «Баварии» Лерой Сане считает, что «Лацио» еще поборется с его командой в Лиге чемпионов. Слова игрока приводит сайт UEFA.

Нужно быть хорошо готовым к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с «Лацио» еще не закончена. Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. «Лацио» очень силен, и если мы не отнесемся к этой игре серьезно, то может произойти непоправимое.

Попав в новую команду, прежде всего нужно ознакомиться с условиями работы, порядком тренировок и прочим. Мне было еще сложнее, ведь я растерял игровой ритм, поскольку долгое время был травмирован. Так что сперва важно было снова обрести игровые кондиции. Сейчас чувствую себя куда лучше, поскольку знаю всех ребят по отдельности и команду в целом. И это одна из причин того, почему в последнее время мои дела пошли в гору».