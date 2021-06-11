Санта-Барбара по-киевски! Легионера «Динамо» бросила девушка, а потом призналась ему в любви

Жерсон Родригес и Ольга Янчук
Украинская теннисистка Ольга Янчук
, которая осенью прошлого года родила сына от полузащитника «Динамо» Жерсона Родригеса
, на своей странице в Instagram объявила о расставании с футболистом.
Однако, через время блондинка удалила пост, заменив его на совместное фото с легионером «бело-голубых» с признание в любви.
Также Янчук прокомментировала свежее фото Родригеса в соцсетях, вновь признавшись ему в чувствах.
Видимо, теннисистку не устраивает, что свой отпуск футболист проводит не с ней и маленьким сыном
, а в Португалии в компании друзей.
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