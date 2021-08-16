Кейн попал в заявку «Тоттенхэма» на следующий матч
Санту: «Мы ожидаем, что Кейн останется в «Тоттенхэме»
Наставник «шпор» – о судьбе форварда сборной Англии в лондонском клубе
13:47
Нуну Санту / Фото - qlur.comГлавный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился мыслями относительно вокруг форварда лондонского клуба Харри Кейна.
Цитирует Санту Evening Standard.
«Сейчас Гарри тренируется вместе с командой. Мы ожидаем, что он останется в «Тоттенхэме», но если что-то изменится, то мы должны быть готовы к этому. До 31 августа еще многое может произойти».
Напомним, Кейн пропустил матч 1-го тура тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).
Накануне стало известно, что нападающий сборной Англии может сыграть в ближайшем матче команды.