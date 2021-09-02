Роналду повторил рекорд Рамоса по количеству матчей за сборную в Европе
Сантуш – дубле Роналду: «Великие решают исход матчей»
Португалец оформил дубль за две минуты
Криштиану Роналду / фото - Eurosport
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал для официального сайта UEFA волевую победу (2:1) над «Ирландией» в матче квалификации ЧМ-2022:
«Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам – матч может складываться не лучшим образом, но они решают его исход».
Нападающий не забил пенальти на 15 минуте, но когда его команда проигрывала, то на 89 и 96 минуте двумя голами принес сборную победу.
Эти забитые мячи сделал португальца лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
Также, помимо спортивных достижений, Роналду запомнился увесистой пощечиной, которую отвесил игроку соперника.